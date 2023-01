Roma Largo di Torre Argentina, sai perché si chiama così?

Sabato 21 Gennaio 2023, 11:37

Avete mai pensato al nome di Largo Torre Annunziata, la piazza caratterizzata da storia e tradizione? Perché si Largo di Torre “Argentina”? Fu Johannes Burckardt, il cui nome italianizzato è Burcardo, che fu un alto prelato e maestro di cerimonie di cinque papi, a dare il nome che tutti conoscono. La zona è nota come Area Sacra poiché vi si trovano quattro templi, comunemente indicati con le prime quattro lettere dell'alfabeto, visto che la loro identificazione non è ancora totalmente certa, su una piazza lastricata molto vasta. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

