Roma, la Basilica con un "grazie" nascosto sulla facciata: l'enigma dei Santi Apostoli

Martedì 5 Settembre 2023, 11:41

Roma può essere considerata un museo a cielo aperto per il fatto che è ricca di tanti monumenti, sculture e viuzze che vanno a costituire la sua storia, cultura e tradizione. Vi sono talmente tanti punti che alcuni sono ancora oggi sconosciuti. Per esempio, in pochi sanno che la Basilica dei Santi Apostoli è caratterizzata da una particolarità legata alla scritta nascosta sulla facciata. La Basilica dei Santi Apostoli, più propriamente conosciuta come la Basilica dei Santi XII Apostoli, fu fondata in epoca bizantina nel VI secolo per volere di papa Pelagio I. Al suo interno vi sono le reliquie degli apostoli Filippo e Giacomo. Si tratta dell'unica basilica romana che non è stata costruita su edifici già esistenti. Essa è caratterizzata da una scritta presente sulla facciata dell'ingresso: vi è una parola nascosta da tutti considerata come l'enigma degli Apostoli. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

