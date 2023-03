Roma, in questa fontana i Beatles si fecero il bagno vestiti: ecco cosa accadde

Giovedì 16 Marzo 2023, 13:53

A Roma vi è una fontana in cui uno dei gruppi musicali più amati e di fama internazionale vi fece il bagno. Stiamo parlando dei Beatles che si immersero nella suggestiva Fontana delle rane che si trova nel caratteristico quartiere Coppedè, in Piazza Mincio a Roma. Era il giugno del 1965 ed era molto caldo. I Beatles giunsero a Roma per esibirsi in quattro serata che non solo ebbero molto successo ma lasciarono il segno nella Capitale. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

