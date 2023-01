Roma, il grande magazzino che nasconde un tesoro: si trova in pieno centro storico

Giovedì 12 Gennaio 2023, 13:48

A Roma le sorprese non finiscono mai così come le grandi scoperte che lasciano i romani e i turisti ancora una volta a bocca aperta. Da qualche anno ha aperto La Rinascente, uno store di 8 piani dove si trova anche una terrazza da cui poter ammirare il panorama mozzafiato della città eterna. Nel corso dei lavori, gli operatori hanno trovato un tesoro risalente a tanti secoli fa: 4000 mq di strutture come una domus del IV secolo d.C., alcune insulae del II secolo, un complesso termale ornato con pavimenti a mosaico, la Via Salaria Vetus e il celebre Acquedotto Vergine.

