Roma, il chiostro segreto nel centro della città: ti sembrerà di fare un viaggio nel tempo

Sabato 8 Luglio 2023, 08:11

A pochi passi da Largo Argentina, in piazza della Minerva, si cela un luogo religioso ricco di storia e cultura: è il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva. Una perla nascosta, sede oggi della comunità dei Frati Domenicani della Minerva e per questo non solitamente accessibile. Il fascino di questo luogo lo si deve anche dai numerosi appuntamenti culturali che vengono celebrati oggi dall'iniziativa Open Chiostro di Fugu. Tra i numerosi progetti artistici ospitati nel Chiostro apre, dal 27 giugno fino al 2 agosto, la mostra personale del pittore Flavio Orlando, curata da Niccolò Giacomazzi. Crediti Musica Korben Foto Rossana Marcon

A due passi da Largo Argentina si nasconde una “libreria-museo”, un piccolo gioiello da vedere assolutamente