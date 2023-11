Roma ha un "giardino delle meraviglie": più di 180 ettari con fontane, cascate, laghi e alberi

Martedì 14 Novembre 2023, 11:11

Roma non è soltanto la città eterna e un museo a cielo aperto ma anche un insieme di posti immersi nel verde dove lasciarsi trasportare dalla bellezza e tranquillità che vi si può ritagliare per qualche ore al centro della Capitale ma allo stesso lontana dalla routine. Uno di questi è senza dubbio il giardino di Villa Doria Pamphili con più di 180 ettari. Villa Doria Pamphili non solo rappresenta una residenza storica della città eterna ma con i suoi oltre 180 ettari di parco va a costituire una delle attrazioni più belle della Capitale. Non è un caso che lo spazio verde della zona viene chiamato Giardino delle Meraviglie. Tra edifici seicentechi, giardini all’italiana, fontane, cascate, laghi e alberi monumentali è situata questa villa storica. Non manco poi percorsi, piste ciclabili e zone attrezzate con giochi per bambini, un unico punto ristoro che dà la possibilità ai visitatori di godere di un pic nic all'interno del parco. Vista la vastità della Villa e del parco che la circonda, il Comune di Roma ha creato tre percorsi itineranti per visitarla: Il primo parte dall'ingresso da Largo 3 Giugno 1849 (Porta San Pancrazio) per vedere lo chalet svizzero, Arco dei Quattro Venti, Villino Corsini, Legnara, Valle dei Daini, l’Acquedotto Traiano-Paolo, Giardino del Teatro, Casino del Bel Respiro con vista sul Giardino Segreto. Il secondo dall'ingresso da Via Aurelia Antica 183 per vedere Villa Vecchia con giardino, Casale e Giardino dei Cedrati, Serre ottocentesche con Giardino delle Palme, Monumento ai Caduti Francesi, diverse fontane (della Lumaca, del Giglio, della Palomba e del Tevere), Canale del Lago con cascate, Lago, Pineta storica, Lecceta storica, Villa Algardi con vista sul Giardino Segreto. Il terzo dall'ingresso da Via Aurelia Antica 327 per scoprire la collezione botanica, il laghetto, il casale di Giovio e il fosso di fondovalle. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



LEGGI ANCHE — Roma, Giardino degli Aranci: ecco cosa si nasconde dietro quell'albero: la storia misteriosa