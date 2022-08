Giovedì 18 Agosto 2022, 11:47

Roma è una città splendida che custodisce piccoli tesori da poter visitare gratuitamente, eccone 6 tra i più belli per passare una giornata diversa dal solito Photo Credits: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Roma, le sagre per chi resta in città: le date delle sagre degli strozzapreti, telline, tartufo e fettuccine