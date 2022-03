La Fontana con il coperchio a Roma: è l'unica nel suo genere. Ecco perché è così

Mercoledì 2 Marzo 2022, 10:58

Tra le tante e bellissime fontane di Roma, ce n'è una molto particolare sia per la sua sua forma che per la sua storia: è la fontana con il coperchio. Per la sua forma è nota come Fontana della Terrina o Zuppiera. Fu realizzata nel 1590 da Giacomo Della Porta e oggi si trova in Corso Vittorio Emanuele II. Ma in origine la fontana si trovava a Campo de' Fiori e soprattutto non aveva il coperchio. Ecco perché e chi mise il 'tappo' alla fontana. Crediti foto@Shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

