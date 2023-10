Roma, da un ex binario dismesso nasce il percorso più romantico e suggestivo della Capitale

Martedì 31 Ottobre 2023, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 06:36

Tra le inconfondibili stradine da cui poter osservare tutta la bellezza di Roma, ce n'è una poco conosciuta dai romani: è la Passeggiata del Gelsomino. Nonostante siano infiniti i paesaggi da vedere nella città eterna, sono ormai poche le strade sconosciute dai romani e dai turisti. La Passeggiata del Gelsomino può essere quindi un modo per conoscere questa immensa città senza attraversare le più note vie di Roma come via dei Fori Imperiali, Via del Corso e via Margutta. Oltre alla sua bellezza, la particolarità di questa strada risiede anche nelle sue origini. Nato da un ex binario questo percorso serviva, infatti, per collegare tramite una ferrovia lo Stato Pontificio al Regno d'Italia nel 1929. Con il trascorrere degli anni, la linea ferroviaria venne però dismessa. Oltre al panorama mozzafiato che si può ammirare da qui, questa magnifica strada è sommersa da gelsomini, come lo stesso nome suggerisce, che sbocciano durante l'estate. Per arrivare alla Passeggiata del Gelsomino bisogna accedere direttamente alla Stazione San Pietro, quasi come se si volesse prendere un treno e continuare lungo il binario 1, girando immediatamente a destra. Da questo punto in poi, si potrà osservare San Pietro e la sua Cupola da un angolo unico. Per chiunque voglia scoprire quindi tutta la bellezza di Roma, la passeggiata del Gelsomino è una luogo magico dove poter assaporare la sua essenza con originalità. Crediti: Foto Shutterstock Musica Korben



La stazione più piccola al mondo si trova al centro di Roma e in pochi la conoscono