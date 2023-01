Roma, la cupola traforata con stelle di cristallo: un piccolo gioiello nel cuore di Prati

Giovedì 19 Gennaio 2023, 12:51

Si trova nel cuore del rione Prati ed è un piccolo tesoro realizzato con il contributo di ben 27 stati. La Chiesa di San Gioacchino è stata edificata in onore del padre della Vergine, Gioacchino, e di Papa Leone XIII. La sua particolarità risiede nella cupola traforata con stelle di cristallo: uno spettacolo per gli occhi che incanta chiunque ne venga a conoscenza. Il quartiere in cui è situata, inoltre, è un'altra chicca che rende tutto ancora più bello. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

