Cinque cose da fare a Roma almeno una volta nella vita

Nel bene e nel male, come Roma non c’è nessuna. E i romani, quelli fieri, che passeggiano la domenica a Villa Borghese e che niente consola come una carbonara a Trastevere alla fine di una giornata storta, questo lo sanno bene. Roma è capricciosa. Tutti gli orari li decide lei e mai voglia Dio che piova: meglio cancellare gli appuntamenti e godersi il Tevere dal finestrino sull’auto ferma in coda.



Roma è un improvviso cambio di programma e di umore, fatto di corse, gesti, urla e risate, il tutto intervallato da innumerevoli pause. Come in ogni relazione complicata però, se riuscirete ad amarla con tutti i suoi difetti, nessuna luce al mondo sarà più romantica di quella aie nessun panorama sarà mozzafiato come quello del. Tra passeggiate d’arte e visite obbligate c’è però qualcosa di Roma che ancora non conoscete: ecco 5 cose da fare nella Città Eterna almeno una volta nella vita… o quante ve ne pare.Esiste un luogo in cui la storia viene presa sul serio: la(www.gruppostoricoromano.it) presso ilimpartisce corsi di gladiatura, giornalieri e settimanali, finalizzati all’apprendimento della figura del. Le lezioni, aperte a tutti, turisti e giovanissimi compresi, prevedono programmi d’allenamento, preparazione fisica, duelli e racconti su tutto ciò che significava essere un gladiatore duemila anni fa. L’associazione, oltre aispirate all’Antica Roma, offre la possibilità di arruolarsi nella loro Legione e partecipare così alle molteplici e coinvolgenti attività del gruppo.Dopo aver ballato al suo cospetto, ilnon vi sembrerà più lo stesso. La band dal vivo di(www.rometramtracks.com) vi porta in giro per Roma a bordo di uno storico e affascinanteintrattenendovi con un buon aperitivo a suon di. Unoche attraversa tutta la capitale: da Porta Maggiore a San Giovanni passando per Circo Massimo, Terme di Caracalla, Piramide e ovviamente l’Anfiteatro Flavio, presso cui è prevista una tappa speciale. Per una serata decisamente divertente o un evento da rendere indimenticabile.Andare al ristorante per farsi insultare potrebbe sembrare una follia per chiunque, ma non per i romani. Alla trattoriasi mangia, si beve e ci si prende a, letteralmente. Ormai famoso in tutto il mondo per il trattamento particolare che riserva ai propri ospiti, in questo ristorante in pieno Trastevere la serata scorre goliardica tra, battute e. Attenzione però a non prenderla sul personale: vi serviranno tanta ironia e pelo sullo stomaco.Le origini più antiche del, o, risalgono al 550. Le mura di questo varco collegano il Vaticano a Castel Sant’Angelo e sono alte circa 10 metri, percorrendo una lunghezza di 800. Negli anni subirono numerose modifiche commissionate da diversi papi, tra cui Niccolò III nel 1277, sotto il quale il Passetto divenne passaggio pedonale, e Alessandro VI che lo fece trasformare in galleria, completa di. L’utilizzo più famoso per cui viene ricordato il Passetto è la fuga di Clemente VII dal Vaticano a Castel Sant'Angelo durante ilper mano di Carlo V. Restaurato e riaperto al pubblico in occasione del Giubileo, èda visitare a Roma, gratuitamente la prima domenica di ogni mese.L’emozione dellache fa da cornice allacontemporanei non ha eguali. Considerato il più grande spazio per spettacoli costruito dall’uomo (lungo 600 metri e largo 140) con un panorama che vede l’da una parte e ildall’altra, il Circo Massimo batte a mani basse arene, palazzetti e teatri di tutto il mondo.

Dopotutto, non dimentichiamo che prima dei Rolling Stones, Bruce Springsteen e Roger Waters, in quello stesso prato, “c’erano i romani che giocavano a palla”.

