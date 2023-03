A 30 Km da Roma c'è il borgo dove ogni scorcio sembra una cartolina

Giovedì 23 Marzo 2023, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 12:06

Lungo la costa del Lago di Bracciano vi è Anguillara Sabazia un borgo caratteristico dove passeggiare in tranquillità, allontanandosi dalla routine e dal caos della città. E' un paese costituito da case basse in pietra, vicoli stretti e l'acqua cristallina fa da cornice a così tanta meraviglia. Il borgo è stato modificato del tutto nel cinquecento ma è caratterizzato da molte case dalla struttura medievale. La sua parte più antica è quella legata ad ambienti religiosi come la collegiata di Santa Maria Assunta, situata sul punto più alto del promontorio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

