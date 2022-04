Venerdì 1 Aprile 2022, 20:11

Un treno storico che attraversa le Centovalli: dal 3 aprile sarà possibile tornare a esplorare il meraviglioso scenario offerto dalle Valli Alpine in un itinerario senza tempo capace di appassionare i viaggiatori di tutte le età da Locarno a Camedo andata e ritorno. Photo Credits: Brancato Monica, Guerra Christian @Centovalli; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

