Questo è il mare più bello 2023 per Legambiente: dove si trova

Martedì 20 Giugno 2023, 10:18

La Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano ha presentato la classifica delle località balneari premiate con le Vele, un riconoscimento per la gestione sostenibile del territorio. La guida ha valutato oltre 400 comuni costieri italiani, includendo anche i laghi più belli, premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, coloro che sono stati capaci di coniugare territori e luoghi d'eccellenza con strategie innovative e sostenibili di sviluppo. Nel 2023, sono state assegnate le Cinque Vele a 21 località in 7 regioni italiane, ecco dove si trova il mare più bello d'Italia: La Sardegna è la regione più elogiata: sono 7 le località premiate segue la Toscana con 4, La Puglia e la Campania sono state premiate con 3 località ciascuna, la Sicilia ha ottenuto 2 riconoscimenti. La classifica è completata dalla Basilicata e dalla Calabria, che quest'anno sono entrate a far parte del gruppo, con Tropea in vetta. Photo Credits: Shutterstock Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Mare, il paradiso terrestre in Italia ma con le acque inquinate: non farti ingannare dal posto stupendo