"Quello che non strozza, ingrassa", il vero significato dietro questo detto popolare

Lunedì 8 Gennaio 2024, 07:40

'Quello che non strozza, ingrassa' è un proverbio romano intriso di saggezza popolare, una vera gemma della parlantina romana. Traducibile in 'quello che non ti uccide, ti rende più forte', questo proverbio va oltre il suo significato letterale, offrendo una visione più profonda della vita. Incarna una filosofia di resilienza, cara ai romani, che insegna come le avversità possano diventare fonte di crescita e fortificazione personale. Non è solo un modo di dire, ma un insegnamento vitale che incapsula la capacità di adattarsi e superare le crisi, tipica del popolo italiano. Nonostante sembri provenire dalla cultura contadina del lago di Bolsena, questo detto si diffuso presto in tutta Italia e in particolare a Roma, dove divenne un pilastro della cultura popolare. Attori come Alberto Sordi e Carlo Verdone, infatti, lo hanno reso celebre, sottolineando la sua presenza radicata nella vita quotidiana romana. Crediti Musica Korben Foto Shutterstock



'A chi tocca nun se ngrugna', sai cosa significa e perché si dice così?