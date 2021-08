Puglia, il borgo che dondola che in pochi conoscono: dove si trova Cisternino

Giovedì 26 Agosto 2021, 11:51

Tra le tante tappe da fare in Puglia, annoveriamo sicuramente la Valle d’Itria, a sud dell’altopiano delle Murge: Martina Franca, Locorotondo e Cisternino sono le tre perle che, con i loro trulli incarnano lo spirito tipico di questi luoghi. Cisternino in particolare è un concentrato di storia, arte e gastronomia che lo rende uno dei borghi più belli d’Italia: oltre a questo titolo, ne vanta altri come Città per la pace, Bandiera verde, Bandiera arancione per Touring Club Italiano o Città slow. Cosa vedere nel meraviglioso borgo che dondola (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

