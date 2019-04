Primo maggio, oltre cinque milioni di italiani in vacanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre cinque milioni di italiani trascorreranno in vacanza la festa dei lavoratori delsfruttando la possibilità di fare il ponte. Molti altri invece non rinunceranno alla tradizionale gita fuori porta anche con picnic, fuori e dentro le città. A rilevare l'andamento è un'analisi Coldiretti\Ixè che per l'occasione presenta un decalogo dell'eco-picnic con istruzioni su come effettuarlo. Tra le istruzioni, quelle di scegliere un luogo adatto privilegiando gli spazi attrezzati e facendo attenzione a non danneggiare aree protette o campi coltivati, di acquistare alimenti sfusi invece che confezionati in modo da «tagliare» gli imballaggi che pesano sull'ambiente, di utilizzare prodotti a Km zero, di fare grigliate in sicurezza e di usare piatti e bicchieri biodegradabili che consentono di evitare l'uso delle stoviglie.Dal punto di vista enogastronomico l'organizzazione agricola segnala che tra i piatti più gettonati nei picnic si classificano, insieme al tradizionale abbinamento fave e pecorino, anche lasagne, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure. Non mancano però, precisa Coldiretti, polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la «cucina del giorno dopo» favorita dalla positiva tendenza a ridurre gli sprechi.