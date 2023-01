Polignano a Mare è la città più accogliente del mondo per gli utenti di Booking

Polignano a Mare (Bari) è la città più accogliente del mondo secondo gli utenti di Booking. Sono stati svelati, infatti, i vincitori dell'undicesima edizione dei "Traveller Review Award" di Booking.com che premia le strutture ricettive di 220 Paesi e i territori per il loro impegno nel garantire un servizio e un'ospitalità eccellenti in maniera costante nel corso dell'anno. Quest'anno le destinazioni più accoglienti al mondo, viene evidenziato in una nota, sono distribuite su cinque continenti e comprendono «bellezze costiere poco note, mete rurali immerse in paesaggi naturali mozzafiato». Sono state tutte scelte in base alla percentuale di strutture ricettive partner che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2023* e rappresentano «anche per i viaggiatori più esperti una fonte imperdibile di ispirazione per i loro viaggi futuri». E ad primo posto tra le destinazioni che meritano la speciale menzione per l'accoglienza c'è il comune pugliese.

Polignano a Mare, l'eccellenza nell'ospitalità

«Polignano a Mare, come città più accogliente del mondo - afferma il sindaco Vito Carrieri - rappresenta il miglior riconoscimento a cui la comunità che mi onoro di rappresentare potesse ambire dal punto di vista turistico». «Gli utenti di Booking.com hanno premiato le competenze, la passione - aggiunge - e i sacrifici profusi quotidianamente dagli operatori e dagli addetti al settore. Mi piace pensare che questa eccellente ospitalità sia anche stata influenzata dall'attitudine all'accoglienza, dalle meraviglie paesaggistiche, dalle tradizioni, dagli eventi culturali e dall'enogastronomia di qualità tipici del nostro territorio». «Sono sicuro - conclude Carrieri - che questo riconoscimento sarà solo un punto di partenza e non di arrivo. Funge da stimolo a migliorare ulteriormente».