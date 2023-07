Sai perché si dice "pagare alla romana"? Ecco cosa c'entrano Roma e i suoi abitanti

Martedì 4 Luglio 2023, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 13:37

I detti e le espressioni romane sono tante e conosciute in varie parti d'Italia. Tra tutte pagare alla romana è un modo di dire curioso dato che in pochi sanno da dove derivi. Significa dividere il conto in parti uguali e secondo alcune fonti le sue origini sono avvolte nel mistero. C'è chi rimanda a "la romanata", cioè una merenda campagnola che i romani erano soliti mangiare durante le loro scampagnate mangerecce o all'usanza di alcune trattorie romane di far pagare il conto delle pietanze portate in tavola dividendolo in parti uguali tra ciascun commensale, per semplicità. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

