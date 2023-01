Roma, perché si dice "ai tempi di Checco e Nina"? La storia sconvolgente dietro questo detto

Mercoledì 25 Gennaio 2023, 11:52

Perché si dice ai tempi di Checco e Nina? C'è chi si sarà posto la domanda più volte visto che si tratta di un detto che viene ripetuto spesso al Centro Italia e in particolare a Roma e nelle zone limitrofe. Fa parte del dialetto romano e la frase ha un'origine molto insolita e curiosa. L'espressione molto conosciuta al Centro Italia proviene da “anticaja” e “petrella” che sono due parole che in passato servivano ad indicare qualcosa di antico ed oggi sono state sostituite da “li tempi de Checco e Nina”, che rimanda a qualcosa di antiquato e non più alla moda. La frase viene usata in qualsiasi situazione e contesto. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

