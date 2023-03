Pasqua e Pasquetta 2023 nel Lazio: 5 borghi da visitare per una gita fuori porta

Giovedì 23 Marzo 2023, 06:56 - Ultimo aggiornamento: 07:04

Il weekend di Pasqua e Pasquetta 2023 si fa sempre più vicino e qualcuno non ha ancora deciso come e con chi trascorrere la festa. Il detto afferma: "Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi", e allora cosa c'è di meglio di organizzare una gita fuori porta? Nel Lazio ci sono molti paesi da visitare tra cui 5 borghi: Castel di Tora, Calcata, Bracciano, Acquapendente, Castro dei Volsci. Tutti questi paesi sono caratteristici ed ognuno ha una propria storia e tradizione. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:--Vicino Roma c'è un paese scolpito nella roccia: rimarrete a bocca aperta