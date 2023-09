"Papale papale", sai perché a Roma si dice così e da dove arriva questa espressione?

Mercoledì 27 Settembre 2023, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 15:02

L'espressione ha le sue radici nel termine "Papa". Non a caso, indica la sincerità e la schiettezza, ispirandosi all'approccio diretto e semplice spesso adottato dai Papi nei loro discorsi. Quando i romani dicono "papale papale", non fanno riferimento alla religione, ma piuttosto all'intenzione di presentare un fatto o un'opinione in modo diretto e genuino. A Roma, questa espressione è frequentemente utilizzata per sottolineare l'importanza della sincerità. I Romani, conosciuti per il loro spirito genuino e talvolta irriverente, hanno sempre preferito un discorso diretto ai giri di parole. In conclusione, "papale papale" non è solo un modo di dire, ma è un riflesso del carattere schietto e genuino dei romani, che, nonostante le circostanze, scelgono sempre la sincerità. Crediti: Musica Korben Foto Shutterstock

