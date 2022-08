Alaska, Paolo Cognetti e le "Storie di Grande Nord"

Giovedì 18 Agosto 2022, 11:15

“La vita a volte è incredibile, dopo lunghissimi giri ti porta al centro esatto della tua storia.” Sono le parole di Paolo Cognetti, che dopo aver vinto il Premio Strega 2017 con Le otto montagne, venduto in tutto il mondo con oltre un milione di copie, decide di partire per un viaggio dalle Alpi all’Alaska, rincorrendo i luoghi degli scrittori che lo hanno formato e riscoprendo l’incontaminata bellezza della natura. Paolo Cognetti, storie di Grande Nord, in arrivo su Sky Nature il 21 agosto alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand, è l’emozionato ed emozionante resoconto di questo viaggio. Presentato in concorso alla 69esima edizione del Trento Film Festival, la più importante rassegna internazionale di cinema e culture di montagna, il documentario è diretto da Dario Acocella (O Paìs do Futebol, L'Aquila, 03:32 - La generazione dimenticata) e scritto dallo stesso Paolo Cognetti con Dario Acocella e Francesco Favale.