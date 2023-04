Pantheon, l'effetto di luce del 21 aprile: l'incredibile spettacolo astronomico da vedere

Mercoledì 19 Aprile 2023, 07:42 - Ultimo aggiornamento: 08:09

Cosa succede quando il sole entra dalla cupola del Pantheon ogni 21 Aprile a mezzogiorno? Da millenni, nel giorno della nascita di Roma, la luce del sole colpisce un punto in particolare dell’antica struttura: la porta d’ingresso. Riflettendo sul bronzo, i raggi del sole si irradiano creando un effetto scenografico. La cupola del Pantheon è progettata per scandire le stagioni attraverso la luce. Questa caratteristica ha un preciso significato in termini archeologici e astronomici. Proprio il giorno in cui ricorre il compleanno di Roma, 21 aprile, il fascio di luce si posiziona sulla porta di bronzo Photo: Shutterstock Music: Korben

Natale di Roma: sai perchè si festeggia il 21 Aprile?