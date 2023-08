Palermo, l'elogio del New York Times: «Prezzi bassi e locali ambiziosi»

Sabato 19 Agosto 2023, 13:14

Il New York Times ha elogiato Palermo attraverso la sua rubrica "36 hours". La città, presentata dall'autore Seth Sherwood con le fotografie di Francesco Lastrucci, viene presentata come un luogo magico, in crescita soprattutto grazie a "locali interessanti", monumenti e musei. L'attrattiva legata alla sua storia e alla regione, "La Sicilia non è l'Italia" dice il graffito citato dall'inviato, rendono Palermo una città particolare, con potenzialità enormi anche grazie ai prezzi accessibili, rimasti agli stessi livelli rispetto agli aumenti nel resto d'Italia.