Orvieto: due eventi stupendi per vivere San Valentino

Mercoledì 2 Febbraio 2022, 11:30

Orvieto, splendida città perfetta per un romantico San Valentino. Qui dall'11 al 14 Febbraio torna 'Innamorati di Orvieto' giunto quest'anno alla terza edizione. 'Ti amo dal profondo', questo il sottotitolo dell'edizione 2022, porterà i visitatori alla scoperta dei suggestivi luoghi della città. Due gli eventi in programma: 'Nel cuore della Rupe', sabato 12 alle 15 e domenica 13 dalle 10 e "Esprimi un desiderio" dall'11 la 14. Crediti foto@Shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Bergamo, questo è uno dei luoghi più romantici d’Italia: il borgo perfetto per San Valentino