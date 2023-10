One Sky One World: a Cervia il Festival degli aquiloni per la Pace

Sabato 7 Ottobre 2023, 10:54

Dopo lo straordinario successo della sua 43esima edizione che ha attratto un record di 600.000 visitatori nella scorsa stagione primaverile, Artevento Cervia annuncia la prima edizione del suo nuovo spin-off autunnale: One Sky One World in programma dal 6 all’8 ottobre 2023, fra il comparto dei Magazzini del Sale e la pittoresca spiaggia di Cervia. Questo nuovo appuntamento, promosso da Artevento Cervia, con la Media Partnership di RAI Pubblica Utilità, invita il pubblico a diventare il fulcro di una grande mobilitazione collettiva, incentrata sul tema dell’aquilone, emblema di libertà, pace, fraternità e sostenibilità. L’obiettivo è celebrare in modo innovativo lo spirito della Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace, che si svolge in simultanea in tutto il mondo. Quest’anno, per la prima volta, One Sky One World si celebrerà proprio a Cervia, una città universalmente riconosciuta come il centro mondiale dell’arte eolica, grazie alla sua illustre tradizione e alla fama di Artevento. Sarà un weekend ricco di eventi, tutti improntati sulla pace e sulla collaborazione interculturale: il grande volo collettivo degli aquiloni sulla spiaggia di Cervia, la mostra 'Un Giro del Mondo in 80 Aquiloni' presso i Magazzini del Sale Torre e numerose attività laboratoriali adatte a tutte le età. Durante One Sky One World sarà presentata un’assoluta novità: il progetto dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura su ARTEVENTO CERVIA 'Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa'. Il progetto che si sta sviluppando mira a valorizza il festival nel suo ruolo di presidio sul territorio, a salvaguardia, tutela e promozione delle culture dell’aquilone dal mondo, indagando con ARTEVENTO, grazie alla Direttrice artistica Caterina Capelli, i saperi e le pratiche che si creano e ricreano quotidianamente. Foto: Ufficio Stampa/Musica: Korben



