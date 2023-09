"Nun sape' a chi da' li resti", sai a quali "resti" si fa riferimento in questo detto romano?

Sabato 2 Settembre 2023, 10:06

Roma è ricca di modi di dire conosciuti in ogni parte d'Italia, da Nord a Sud. Ognuno racchiude un proprio significato e origine. Oggi vogliamo parlarvi dell'espressione Nun sape' a chi dà li resti. Ecco cosa significa e da dove deriva.Nun sape' a chi dà li resti è un modo di dire molto conosciuto nella Capitale e nei dintorni e e fa riferimento al fatto di dare la priorità a qualcosa, più precisamente non sapere quale cosa sia più importante dell'altra. In realtà la sua origine rimanda agli scarti di carne da dare alla povera gente. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

