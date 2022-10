Nouvelle Vague3 e Antonioni-Vitti, a Salerno si parla di cinema e amore

Due mostre, “Nouvelle Vague3” e “Antonioni Vitti: Una storia d’amore e di cinema”, una rassegna che diventa racconto al cubo tra talk, cinema e musica e un unico fattore comune, indagare il dietro le quinte dei film e dei protagonisti che hanno scritto alcune delle pagine più significative della storia del cinema. Sono queste le coordinate del progetto culturale firmato e organizzato dall’Associazione Tempi Moderni e che per circa due mesi prende vita a Salerno.

Dal 23 settembre al 13 novembre Palazzo Fruscione ospiterà la mostra “Nouvelle Vague3” che espone, per la prima volta insieme, le opere fotografiche, molte delle quali inedite, di due tra i più grandi fotografi di scena della storia del cinema: Raymond Cauchetier e Douglas Kirkland. Talk, musica e cinema contribuiranno a rileggere la Nouvelle Vague nell’ambito della sesta edizione dei “Racconti del contemporaneo” per la quale quest’anno è stato scelto il titolo “Histoire d’une Revolutionnette”.

Dall’8 Ottobre al 13 Novembre, negli spazi appena restaurati della Fondazione Carisal del Complesso San Michele (via San Michele 10) sarà aperta al pubblico un'altra importante esposizione, realizzata dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con l'Associazione Enrico Appetito di Roma, “Antonioni e Vitti: una storia d’amore e di cinema” , un vero e proprio omaggio a Michelangelo Antonioni e Monica Vitti, attraverso gli scatti fotografici di Enrico Appetito -tra più celebri e prolifici fotografi di scena del cinema italiano- in dialogo con le opere dell’artista Clarissa Baldassarri.

Mostra “Nouvelle Vague3” - Opening ore 18.00 del 23.09.22 e fino al 13.11.22

La mostra è visitabile a Palazzo Fruscione, Vicolo Adelberga 24, Salerno, dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Sabato e domenica orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Lunedì chiuso.

Il costo del biglietto è di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto) per studenti dai 14 ai 24 anni, scuole, gruppi organizzati superiori a 25 persone. Gratuito per bambini e ragazzi fino a 13 anni.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria di Palazzo Fruscione e on line su www.ticketsms.com

Il programma completo, a partire dal 16 Settembre 2022, su:

www.nouvellevague3.com/

Mostra “Antonioni Vitti: Una storia d’amore e di cinema”. Opening ore 10.00 del 08.10.22 e fino al 13.11.22

La mostra è visitabile al Complesso Conventuale di San Michele, via San Michele 10, Salerno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Sabato e domenica, orario continuato dalle 10.30 alle 19.30.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Complesso San Michele e on line su www.ticketsms.com

Il programma completo, a partire dal 16 Settembre 2022, su:

www.antonionivitti-salerno.com/

Biglietto Unico-Abbonamento per entrambe le mostre: euro 12,00

Acquistabile presso le Biglietterie di Palazzo Fruscione e Complesso San Michele e on line su www.ticketsms.com

