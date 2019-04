Noto città d'arte 2019: dall'infiorata a Skunk Anansie, il gioiello barocco pullula di eventi

Dall'infiorata a Skunk Anansie, fino a Salvador Dalì: è ricchissimo il programma di Noto città d'Arte 2019. Il fitto calendario di eventi organizzati nella cittadina in provincia di Siracusa, che negli ultimi 10 anni ha visto i crescere il numero dei visitatori da 350 mila a oltre un milione con 450 mila presenze e che ha incrementato del 20% i residenti, sarà inaugurato l'11 aprile con la mostra «L'Impossibile è Noto» nel Convitto delle Arti Noto Museum.



Sarà aperta fino al 10 novembre e dedicata a 100 capolavori unici, di maestri del Novecento, come Dalì, Boccioni, Kandinskij, Mirò, De Chirico, Picasso, Klee, provenienti da fondazioni e collezioni private. «Vogliamo che la nostra città diventi una grande spa della cultura e del sapere. A luglio inaugureremo anche il Museo Civico che presenta la storia stratificata di Noto dagli esordi a oggi» ha spiegato il sindaco, Corrado Bonfanti, che ha anche parlato del Teatro Comunale che opera con un ricchissimo cartellone dal teatro di prosa allo sperimentale a quello per ragazzi e riunisce intorno a sé più di 10 compagnie amatoriali.



Uno dei momenti più attesi è senza dubbio dal 17 al 19 maggio quando ci sarà la 40/a edizione dell'Infiorata, l'esposizione floreale che quest'anno sarà dedicata ai «Siciliani in America» e proprio per questo sarà presentata da sindaco Bonfanti anche a New York.



A seguire la 20/a edizione del Corteo Barocco, una sfilata in abiti d'epoca. La Primavera di Noto Città d'Arte proseguirà domenica 2 giugno con il Gran Palio dei Tre Valli, un corteo in costume d'epoca che richiama i gruppi storici di tutta l'Isola. Sarà la volta poi di Effetto Noto, il contenitore degli eventi estivi, che include una vasta rassegna musicale, che prenderà vita tra luglio e agosto.



Il festival internazionale di musica classica NotoMusica, organizzato dall'associazione Concerti città di Noto,vedrà protagonisti, tra gli altri, anche Danilo Rea, Uto Ughi, Omar Sosa e Richard Gallianon con Massimo Marcelli. L'estate sarà movimentata anche dall'opera lirica on air, con il Macbeth, inoltre ci saranno i concerti, con il palco dinanzi la splendida scalinata della Cattedrale di San Nicolò, degli Skunk Anansie (10 luglio), Negrita (9 agosto) e Max Gazzè (17 agosto).

