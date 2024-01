Neve sul Monte Amiata, la prima "imbiancata" incanta i social

Domenica 14 Gennaio 2024, 09:11

La magica atmosfera invernale ha abbracciato il Monte Amiata nel 2024 con la sua prima nevicata dell'anno. La suggestiva scena è stata catturata dalla webcam di "Rifugio Vetta.it", che ha immortalato il paesaggio bianco e incantato della montagna. I fiocchi leggeri hanno dipinto di fresco manto nevoso i boschi e i sentieri, trasformando il Monte Amiata in uno spettacolo suggestivo e incantevole. La nevicata, oltre a donare una bellezza unica alla montagna, ha portato con sé l'atmosfera tipica dell'inverno, creando un'occasione perfetta per gli amanti della natura e degli sport invernali per godere di questa meravigliosa cornice montana.