Natale: questo sono le 5 regioni italiane con l'atmosfera più magica

Venerdì 1 Dicembre 2023, 11:33

Il Natale in Italia è un momento unico, in cui le città si trasformano in paesi delle meraviglie illuminate, e le strade risuonano di festa e allegria. Musement, la piattaforma dedicata alle attività di viaggio in tutto il mondo, ha condotto un'indagine approfondita sulle regioni italiane che vivono intensamente l'atmosfera natalizia. Il risultato? Lombardi, laziali e campani emergono come i veri custodi dello spirito natalizio. Scopriamo anche le altre! Foto: Shutterstock - Musica: Korben



