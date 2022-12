Natale in Alta Tuscia, fra arte, cultura, religione e spettacoli

Giovedì 22 Dicembre 2022, 11:59

Non c'è niente di più bello di un Natale immerso nelle atmosfere suggestive della montagna, fra neve, buon cibo e tradizioni storiche: se siete in cerca di tutto questo per le vostre vacanze natalizie, allora l'Alta Tuscia viterbese è il luogo per voi, in particolare il percorso che ricalca la via Francigena. Da Acquapendente, passando per Onano e Proceno - tutti in provincia di Viterbo - il Natale 2022 è all'insegna della cultura e del folklore, fra presepi, mercatini e festeggiamenti. Info, dettagli e prenotazioni su: dmofrancigenaegusto@gmail.com foto Luca Perazzolo / Federica Pancrazi - Music "Summer" from bensound.com

LEGGI ANCHE - IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE FESTE A ACQUAPENDENTE, ONANO E PROCENO