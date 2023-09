Il Natale diventa un’esperienza immersiva: "A Christimas Magic" è la nuova proposta unica a Milano

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:44

Manca ancora qualche mese ma, soprattutto per gli amanti delle feste di fine anno, il conto alla rovescia è già iniziato. E Milano si prepara ad accogliere una novità unica nel suo genere, mai vista prima in Italia. Nel capoluogo meneghino sbarca, infatti, A Christmas Magic, un luogo magico interamente dedicato al Natale che regala un’esperienza immersiva inedita. L’apertura al pubblico è prevista dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada Corsello). Un colossale spazio di oltre 20mila metri quadri che si trasformerà in un luogo incantato, fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma. Ogni dettaglio è studiato per creare un’atmosfera suggestiva, tra maxi addobbi e luci scintillanti, un imponente albero di Natale, mongolfiere luminose, foreste magiche e sfavillanti pacchi dono. Credits Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: -- Su Spotify arriva Jam: come funziona la sessione di ascolto in tempo reale