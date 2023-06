Monte Plische, crolla "l’Omo" delle Piccole Dolomiti. Sui social: «La "Dona" rimane sola»

Per gli amanti della montagna e del trekking la notizia, riportata dall'Eco Vicentino, non è passata inosservata. E' crollato infatti "l'Omo" una delle due grosse pietre che svettano sul Monte Plische, sul Gruppo del Carega delle Piccole Dolomiti, insieme alla sua inseparabile "Dona". Un crollo ha colpito "l'Omo" che, insieme all'altro blocco di pietra, formava la famosa coppia soprannominata, appunto, "L'Omo e la Dona". Negli ultimi giorni la zona è stata colpita dal maltempo e forse proprio per questo è avvenuto il crollo. L'immagine, condivisa sui social dalla Locanda Obante, ha fatto subito il giro dei siti specializzati.