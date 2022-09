Milano, il posto segreto dove poter ammirare i fenicotteri rosa in pieno centro: come arrivarci

Venerdì 9 Settembre 2022, 11:39

Milano è da tutti considerata una delle città più moderne dell’Italia. È la capitale della moda italiana dove ogni anno milioni di persone provenienti da tutto il mondo arrivano per godere della Fashion Week. Non solo, da anni la città ospita il Salone del mobile e tanti altri eventi che risaltano la sua grandezza. Pochi, però, conoscono la Milano segreta, vale a dire una serie di posti sconosciuti e non turistici. Tra questi, c’è il mondo dei fenicotteri rosa FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

