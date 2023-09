Me pari la lupa del Campidojo, sai perché a Roma si dice così?

Mercoledì 27 Settembre 2023, 15:07

Se hai avuto la fortuna di camminare tra le strade di Roma, avrai sicuramente sentito il detto "Me pari la lupa del Campidojo". Ma da dove nasce questa espressione? L'espressione "Me pari la lupa del Campidojo" è usata per descrivere una persona irrequieta, che non riesce a stare ferma. E come ogni buon detto, c'è una storia dietro. Dopo l'evento storico della "breccia di Porta Pia", il Campidoglio ospitò una lupa vivente, tenuta in una gabbia per la curiosità dei cittadini. Questa lupa era nota per il suo incessante andirivieni all'interno della gabbia, un movimento così continuo da diventare un punto di riferimento per i romani. In sintesi, "Me pari la lupa del Campidojo" non è solo una semplice frase, ma un connubio di storia, cultura e tradizione che rende ancora più affascinante la già intrigante narrazione di Roma. Crediti: Foto Shutterstock Musica Korben

