A "Lucca Comics & Games 2022" l’anteprima europea della serie tv "Mercoledì": ospite Tim Burton

Giovedì 29 Settembre 2022, 17:46

Ci sarà anche Tim Burton al Lucca Comics & Games 2022, in programma nella città toscana dal 28 ottobre al 1° novembre. La notizia arriva direttamente dalla conferenza stampa dell’edizione 2022 che cala, così, il suo asso nella manica. Il regista sbarcherà in Italia il 31 ottobre, per l’anteprima europea del primo episodio di "Mercoledì", attesissima serie tv da lui diretta su Netflix dal 23 novembre. Gli otto episodi ripercorrono gli anni giovanili di Mercoledì Addams, studentessa della Nevermore Academ alle prese con i suoi poteri paranormali. È, infatti, con questi che la ragazza tenterà di sventare la serie di omicidi e risolvere un mistero sui genitori. A vestire i panni della protagonista è Jenna Ortega mentre gli altri membri della famiglia Addams sono intepretati da Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) e Isaac Ordonez (Pugsley). Foto da Ufficio Stampa Netflix Italia / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Lucca Comics & Games 2022: svelati tema, poster e primi ospiti