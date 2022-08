Le piscine naturali ad un'ora da Milano: un paesaggio meraviglioso da vedere

Giovedì 4 Agosto 2022, 16:48

Anche Milano racchiude in sé un luogo incantato dove chi si trova da quelle parti deve assolutamente visitare. Stiamo parlando delle piscine naturali che si trovano proprio ad un’ora dalla capitale della moda, conche scavate dal fiume Ogna situate a Valzurio, frazione di Oltressenda Alta, provincia di Bergamo. Una passeggiata tra la natura vi farà raggiungere posti strepitosi ed infine le Marmitte dei Giganti FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN FROM BENSOUND.COM

