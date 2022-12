Lazio, il santuario incastonato in una grotta: rimarrai senza fiato

Mercoledì 14 Dicembre 2022, 11:51

Il Lazio è una regione molto gettonata da turisti grazie alla sua storia, tradizione e paesaggi. Borghi, viuzze e angoli caratteristici caratterizzano il centro Italia, per non parlare di chiese e santuari che vi si trovano. Il Santuario Madonna delle Cese è caratteristico perché incastonato in una grotta e la sua bellezza è unica. Rappresenta il segno dell'apparizione di Maria al mistico eremita che viveva all'interno della grotta a Sud della Certosa, scendendo verso il torrente Cosa. Giungervi è possibile in due modi: passeggiando tra i boschi o per mezzo di una comoda mulattiera. Oltre al Santuario, i visitatori troveranno anche un complesso di edifici formato da una piccola chiesa e l'alloggio del custode. A monte della grotta, invece, vi è una sorgente di acqua limpida ritenuta miracolosa dai fedeli che spesso arrivano lì facendo un pellegrinaggio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

