Roma, laghetto di Villa Borghese: sai perché al centro c'è un isolotto con un tempio?

Giovedì 23 Marzo 2023, 12:18

Chiunque sia capitato a Roma almeno una volta non ha potuto fare a meno di trascorrere del tempo a Villa Borghese, il parco in cui lasciarsi andare tra la natura e dove è possibile fare una scampagnata o passeggiare a lungo, attraversando l'intera città. Proprio da quelle parti vi è il laghetto di Villa Borghese in cui sorge un isolotto di cui poche persone conoscono la storia. Gli Asprucci in collaborazione con il pittore inglese Jacob Moore hanno realizzato il Giardino del Lago in cui si sviluppano un lago artificiale e un’isoletta. Tale piattaforma si collega alla terraferma da un ponticello, in cui sorge il tempietto, di imitazione greca, dedicato ad Esculapio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: -- A due passi dalla terrazza del Pincio c'è un orologio magico, ecco come funziona