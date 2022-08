Venerdì 19 Agosto 2022, 16:21

È la Calabria secondo il TIME uno dei posti più belli al mondo. Il celebre magazine americano non ha dubbi e l'ha inserita nell'elenco del World’s Greatest Places 2022, nell’anno delle celebrazioni per il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Crediti foto: Federico Neri via HF4 Music: «OnceAgain» from Bensound.com

