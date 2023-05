Lo sai che la storia della "Bella e La Bestia" è avvenuta a pochi chilometri da Roma?

Domenica 7 Maggio 2023, 09:55

I personaggi della famosa favola "La Bella e La Bestia" sono realmente esistiti e vivevano a Capodimonte. La favola è famosa in tutto il mondo grazie a Walt Disney, con il film d'animazione del 1991. Non molti sanno, invece, che i personaggi protagonisti de "La Bella e La Bestia" sono realmente esistiti. Il vero nome della "Bestia" è Pedro Gonzales, un uomo del '500 affetto da ipertricosi, una patologia che comporta la crescita incontrollata di peli su tutta la superficie del corpo. L’aspetto di Pedro Gonzales lo classificava nella società cinquecentesca come un selvaggio. Per questo motivo Pedro Gonzales fu donato come regalo di nozze al re di Francia Enrico II. Alla corte di Francia Pedro Gonzales si sposò con la sua “Bella”. Quando la dinastia Valois fu sul punto del collasso, Pedro Gonzales venne venduto ai principi di Parma. I Farnese ospitarono quindi "La Bella e La Bestia" a Capodimonte, sulle sponde del Lago di Bolsena. Photo: Shutterstock Music: Korben

