Sabato 23 Luglio 2022, 15:48

‘Luce al Talento’ è l’evento che in Piazza Duomo a L’Aquila creerà una vera e propria staffetta danzante internazionale alla ricerca di un linguaggio urban. L’appuntamento è per mercoledì 27 luglio alle ore 21.30. Photo Credits: Valerio Polverari, INSCENA via HF4; music: “Moose” from Bensound.com