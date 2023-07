Italia, le regioni con il mare più pulito nel 2023: la prima posizione non è quella che ti aspetti

Mercoledì 12 Luglio 2023, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 07:09

Quali sono le zone d'Italia con le acque più pulite nel 2023? La risposta potrebbe sorprendervi. Secondo i dati del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), che si basa sul monitoraggio delle concentrazioni di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, la situazione generale è incoraggiante. La qualità delle acque di balneazione marine è, infatti, di buon livello in tutte le regioni, con percentuali di costa eccellente superiori all'85% e picchi superiori al 99%. Sorprendentemente, la Puglia si conferma al primo posto per il terzo anno consecutivo. Con una qualità delle acque di balneazione eccellente al 99,8%, si posiziona in testa alla graduatoria. Al secondo posto troviamo la Sardegna, con un'altissima percentuale del 99,3% di acque balneabili considerate eccellenti. La Toscana si posiziona al terzo posto con una percentuale del 98,6%. Photo Credits: Shutterstock Music: Korben

