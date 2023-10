Il regno di Babbo Natale sfreccia a Magicland

Sabato 7 Ottobre 2023, 11:32

Lucy la Stella, il 4 ottobre, sfreccia come una cometa sopra il Regno di Babbo Natale a Vetralla (Vt). Brilla e accende i riflettori per illuminare un avvenimento storico. Un accordo stellare in cui due realtà importanti e straordinarie si uniranno dando vita a un’esperienza unica per i prossimi 5 anni.



L’atmosfera incantata e l’identità originale del Regno di Babbo Natale entrerà nell’immenso e magnifico parco di MagicLand, che sorge nella zona di Valmontone a Roma, dove il divertimento è di casa. I due rappresentanti delle rispettive realtà, Giorgio Onorato Aquilani per Il Regno di Babbo Natale e Guido Zucchi per MagicLand siglano una collaborazione che consentirà al Natale firmato 100% Elfetto di poter coinvolgere i visitatori del parco di divertimenti, non solo dalle attrazioni natalizie pensate per l’occasione ma soprattutto con i personaggi, le storie e gli spettacoli più conosciuti del Regno di Babbo Natale.



Per Il Regno di Babbo Natale si tratta di una svolta storica, riuscire a portare fuori dai confini di Vetralla quello che ormai è riconosciuto come un vero e proprio stile di vita, una luce di riferimento originale nel Natale contemporaneo. Il Natale infatti non è esclusivamente un giorno di festa o un periodo, bensì una realtà quotidiana.

Dopo un’attenta e minuziosa valutazione, la famiglia Aquilani ha deciso di aderire alla proposta di MagicLand e per la prima volta di guardare al di là delle meravigliose “frontiere” di Vetralla. Entrando così in una nuova era, verso un orizzonte ricercato negli anni e finalmente reso possibile grazie al sogno e alla costruzione creativa di un mondo che può funzionare davvero ovunque.

Dal 18 novembre al 7 gennaio 2024 dunque Il Regno di Babbo Natale e MagicLand, guidati dalla scia di Lucy la Stella, inizieranno assieme Magic Christmas, un viaggio lungo 5 anni, e forse anche oltre. Dove poter finalmente gridare al mondo che... ogni giorno è Natale.

Magic Christmas è una esperienza nuova e tutta da vivere! Resa unica grazie alle storie, ai personaggi e le atmosfere originali del Regno di Babbo Natale, il brand famoso per essere diventato il riferimento più magico e amato nel Natale contemporaneo.

"Ovunque arrivi il Regno di Babbo Natale, con il suo mondo unico, fatto di magia e valori... arriva per restarci – ha dichiarato Giorgio Onorato Aquilani, uno dei fondatori e dei titolari de Il Regno di Babbo Natale - sarà un'avventura fantastica, pensata per essere diversa e complementare all'esperienza che si vive a Vetralla. La prima di una lunga e fortunata serie...".



“Grazie a questo accordo con il Regno di Babbo Natale, MagicLand si arricchisce di una impareggiabile collaborazione con una delle più importanti realtà nel panorama natalizio - ha dichiarato Guido Zucchi, CEO di MagicLand - siamo estremamente onorati di riportare il Natale a MagicLand e di integrare il calendario con l’apertura straordinaria fino al 7 gennaio con una veste tutta nuova. Per l’occasione, infatti, i viali del Parco si animeranno con percorsi, spettacoli, mercatini natalizi e tante altre sorprese. Siamo, pertanto, entusiasti di essere stati prescelti come location da un partner d’eccezione: una vera istituzione del Natale”.

All’interno di MagicLand le atmosfere incantate ed uniche delle festività natalizie prenderanno forma e vita attraverso una serie di percorsi, spettacoli, attrazioni, mercatini natalizi, ed incontri con le mascotte dei personaggi che popolano questo magico mondo adatto a tutte le età... senza dimenticare prelibatezze food pensate unicamente per l’occasione e tutte da gustare!