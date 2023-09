Il Passetto di Borgo, accade se lo percorri 77 volte: l'effetto sulla virilità secondo una leggenda

Giovedì 7 Settembre 2023, 11:43

Il Passetto di Borgo a Roma è un luogo molto suggestivo che almeno una volta nella vita bisogna visitare. Si trova nei pressi del Vaticano ed è caratterizzato da una leggenda che rimanda alla virilità. Quando ci si trova nei pressi del corridoio, una volta che si varca il portone della fortezza pontificia, ci si trova ad attraversare sale e cortili fino al Bastione di San Marco. In quel punto, dopo aver varcato l’ingresso in cui è presente una piccola cupola, si arriva al Passetto. Il passetto era lungo 800 metri e fino al XVII secolo la sua funzione era quella di via di fuga dal nemico. Infatti, uno dei primi a percorrerlo fu Alessandro VI Borgia, costretto a fuggire nel 1494 quando le truppe di Carlo VIII lo perseguitavano. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

