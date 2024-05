Il paese delle ciliegie ad un'ora e mezza da Roma: qui potrai assaggiare una crostata da record

Mercoledì 29 Maggio 2024, 12:22

Celleno è un borgo situato tra le colline tufacee del Lazio, precisamente tra il Lago di Bolsena e il Lago di Alviano, a 20 chilometri da Viterbo e 14 chilometri da Civita di Bagnoregio. Oggi considerato un paese fantasma, è conosciuto da tutti come la città delle ciliegie. Secondo alcune fonti è stato fondato da Italo discendente di Enotro, in memoria della sua figlia Cilenia. Secondo altri, invece, il nome del borgo deriva da cella, intesa come grotta o cavità, di cui il territorio ne è pieno. Il borgo è caratterizzato dal frutto rosso che vi è stato introdotto in Europa e in Italia e proviene dalla lontana Asia. A Celleno, la ciliegia è giunta nel tardo Medioevo quando gran parte dei terreni erano già occupati da vigneti e oliveti. Dopo le prime piantagioni, è avvenuta la diffusione nelle zone dell’Alto Viterbese. La ciliegia tipica di Celleno è la cosiddetta Ravenna della Sabina dal sapore unico e diverso derivante dalle specifiche caratteristiche del terreno e dalle favorevoli condizioni climatiche. La Ciliegia Ravenna ha sia una polpa diversa, a seconda della varietà, e dimensioni medio-piccole. La Festa delle ciliegie di Celleno è una sagra dedicata al frutto rosso che ha luogo dal 31 maggio al 2 giugno. I partecipanti potranno assistere alle tradizionali sfilate di gruppi mascherati in serata e domenica pomeriggio, il campionato di Sputo del Nocciolo, vale a dire il lancio in lungo del nocciolo di ciliegia con il primato da battere di 22,80 m., per poi proseguire con degustazioni, musica, discoteca e tanto altro. Da assaggiare assolutamente la Crostatona. Le donne del paese realizzeranno una grande crostata alle ciliegie di Celleno che supererà i 20 metri. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



