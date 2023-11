Lunedì 20 Novembre 2023, 11:49

Il cancello fiabesco nel centro di Roma, verrai catapultato ne "le mille e una notte”. “Sipario" dell'artista Jannis Kounellis è un'opera d'arte dalle sfaccettature fiabesche, un cancello artistico nei pressi della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Jannis Kounellis è stato un pittore e scultore greco, naturalizzato italiano, che fa parte della cosiddetta corrente artistica dell'arte povera. Una corrente in contrasto con l'arte tradizionale, che cerca di riutilizzare tutti quei materiali che eccedono dai processi industriale e che fa largo uso dello strumento dell'installazione. Le installazioni sono in grado di creare simbiosi tra opera d'arte e ambiente circostante, dando un valore aggiunto a tutto il processo di realizzazione. Si tratta anche del caso di "Sipario", l'opera d'arte di Jannis Kounellis che si sviluppa su un cancello nei pressi della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Il cancello di Jannis Kounellis si inserirebbe perfettamente in una delle numerosissime storie contenute nella raccolta di racconti "le mille e una notte”. Sipario è costituita da un filo ritorto in ferro battuto decorato da pietre trasparenti colorate in vetro o in quarzo. L’allusione è alla ricchezza dei frutti presenti nel giardino. Il cancello d'ingresso si apre come un sipario verso l'orto e anche quando è chiuso lascia intravedere ai passanti l’orto. Photo: Shutterstock Music: Korben



