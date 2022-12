I turisti stranieri e l’Italia, aumentano le prenotazioni di fine anno: i dati e le mete delle feste

Venerdì 30 Dicembre 2022, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:02

Stagione di rilancio per il turismo in Italia, con il Belpaese che si attesta fra le destinazioni privilegiate delle vacanze di fine anno. Secondo i dati di Fordwardkeys raccolti da Enit, infatti, il periodo delle feste rivela grande fermento di viaggiatori stranieri. Dal 19 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, le prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia segnano + 57,3% rispetto al medesimo periodo 2021/2022. A guidare il turismo dall’estero sono gli statunitensi, la cui presenza è raddoppiata rispetto a dodici mesi fa (+49,8%). La percentuale di americani sfiora il 21% sul totale degli arrivi esteri previsti. La città più amata è Roma, con oltre 122 mila prenotazioni aeree e circa il 45% dei visitatori internazionali. Cifra che equivale all’82,2% in più rispetto allo stesso periodo 2021/2022. Sul secondo gradino del podio c’è Milano (oltre 74 mila, +63,9%) seguita da Venezia (oltre 24 mila, +30,2%). Foto da Ufficio Stampa ENIT - Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Visitare l’Italia: i luoghi e i monumenti più amati dai turisti